73-Jährige verletzt sich bei Radunfall in Helmstedt schwer

Helmstedt In einer Unterführung am Harbker Kreisel ist es am Dienstagnachmittag zu einem schweren Fahrradunfall gekommen. Die Polizei Helmstedt berichtet.

Zu einem Fahrradunfall ist es am Dienstag gegen 16.45 Uhr an der Bundesstraße 1 in Helmstedt gekommen, teilt die Polizei mit. Demnach war eine 38-Jährige vom Harbker Kreisel kommend mit dem Rad unterwegs. Nach bisherigen Erkenntnissen fuhr sie in eine Unterführung. Dort nahm sie ein Klingeln wahr, konnte es aber nicht zuordnen - plötzlich bemerkte sie eine Pedelecfahrerin vor sich.

Frau sieht entgegenkommende Pedelec-Fahrerin zu spät

Die 38-Jährige bremste und versuchte auszuweichen, doch sie konnte einen Frontalzusammenstoß nicht mehr verhindern. Die beiden Frauen stürzten, die 73-jährige Pedelec-Fahrerin verletzte sich schwer. Sie musste mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht werden. Die 38-Jährige verletzte sich leicht.

red

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de