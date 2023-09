Jung Klasse Klassik-Konzert in der St.-Vitus-Kirche Frellstedt

Die fünf Musiker von BRASSerie treten beim Jung Klasse Klassik-Konzert in der St.-Vitus-Kirche in Frellstedt auf.

Das Blechbläserquintett BRASSerie ist am Sonntag, 17. September, um 18 Uhr zu Gast in der St.-Vitus-Kirche Frellstedt. Es ist das erste Konzert des Jung Klasse Klassik-Festivals 2023, das in diesem Jahr mit drei Veranstaltungen in Frellstedt, Wolfenbüttel und Warberg stattfindet. Veranstaltet werden die Konzerte vom Verein Musiksommer im Braunschweiger Land.

Blechbläser spielen verschiedene Stilrichtungen

Laut Pressemitteilung von Christopher Nimz vom Künstlermanagement des Vereins Musiksommer im Braunschweiger Land macht BRASSerie vor keiner Stilrichtung halt und bringt mit spritzigen Einlagen Bewegung auf die Bühne. Halsbrecherische Arrangements virtuoser Stücke, bekannte Melodien laut interpretiert und ruhige einfühlsame Momente, das sind die Spezialitäten des Quintetts. Unter dem Motto „Uffgebrasst!“ spielen die fünf preisgekrönten Blechbläser in Frellstedt Originalwerke und eigene Arrangements von Barock bis Pop, von Bach bis Cole Porter.

Eintrittskarten erhalten Musikbegeisterte für 16 Euro (erm. 8 Euro) bei julius.buch in Helmstedt, bei der Buchhandlung Kolbe in Königslutter, in der Burg Warberg sowie am Konzerttag ab 17.15 Uhr an der Abendkasse. Weitere Informationen erhalten Interessierte unter www.jung-klasse-klassik.de.

