Erlös des Benefizlaufs für Helmstedter Projekt „Glücksmomente“

Gleichzeitig etwas für die eigene Fitness und etwas Gutes für andere Menschen zu tun, das haben die Teilnehmerinnen und Teilnehmer des siebten Benefizlaufes des Landkreises Helmstedt am 1. Juli gemacht. Nun wurde an die Spendenempfänger, den Hospizverein und den Arbeiter-Samariter-Bund (ASB) Helmstedt, für das gemeinsame Projekt „Glücksmomente“ eine Spende in Höhe von 3093,71 Euro übergeben.

Geld wird sinnvoll eingesetzt

„In der letzten Lebensphase noch einmal Freunde schenken zu können ist ein Projekt, das wir vom Team Benefizlauf gerne unterstützen. Die Spendensumme wird für sterbenskranke Menschen im Landkreis Helmstedt eingesetzt, um ihnen einen letzten besonderen Wunsch erfüllen zu können“, erläutert die städtische Gleichstellungsbeauftragte Claudia Löw. Mit einem dafür umgestalteten ASB-Fahrzeug können diese Fahrgäste medizinisch-pflegerisch betreut zu ihrem Wunschort befördert werden.

Mehrere Kooperationspartner

Der Benefizlauf, der die Disziplinen Walking, Nordic Walking und Laufen beinhaltet, wird laut Pressemitteilung von Martina Hartmann, zuständig für Medienarbeit der Stadt Helmstedt, in Kooperation der Gleichstellungsbeauftragten von Stadt und Landkreis Helmstedt, dem Seniorenstützpunkt, dem Kreissportbund, dem Timing-Team Walllauf sowie dem Helmstedter Sportverein, der sein Vereinsgelände dafür zur Verfügung stellt, veranstaltet. Die Veranstalter freuen sich auf den Benefizlauf im kommenden Jahr und hoffen auf zahlreiche Teilnehmende. Der Termin für den nächsten Benefizlauf wird noch bekannt gegeben.

red

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de