Flechtorf Unfall auf der A39 an der Anschlussstelle Flechtorf im Landkreis Helmstedt: Ein Pkw kommt von der Fahrbahn ab. Feuerwehr und Polizei im Einsatz.

An der Anschlussstelle Flechtorf kam dieser Pkw von der Fahrbahn der A39 ab und kollidierte mit einem Baum.

Blaulicht-Meldung A39: Auto kracht an der Anschlussstelle Flechtorf gegen Baum

In der Nacht auf den 9. September ist es auf der A39 an der Anschlussstelle Flechtorf zu einem Verkehrsunfall gekomnmen, der nicht nur für die Alarmierung der Feuerwehr Flechtorf in den frühen Morgenstunden um 4:02 Uhr, sondern auch für einen Einsatz der Polizei sorgte.

Wie die Feuerwehr in einer Mitteilung erklärt, hieß es bei der Alarmierung, dass in Fahrtrichtung Braunschweig auf der A39 ein Fahrzeug im Graben stehe. Die Airbags sollten ausgelöst haben und die Insassen nach dem Unfall im Landkreis Helmstedt verletzt sein.

Pkw kommt auf der A39 von der Fahrbahn ab und landet im Graben: Insassen werden verletzt

Für die eintreffende Feuerwehr stellte sich die Lage dann folgendermaßen dar: Es waren bereits mehrere Streifenwagen der Polizei vor Ort. Bei dem Unfall an der Anschlussstelle Flechtorf war ein Pkw nach rechts von der Fahrbahn abgekommen, etwa 20 bis 30 Meter über eine Grünfläche gefahren und dann mit einem Baum kollidiert. Die Airbags des Pkws hatten ausgelöst, die Insassen wurden verletzt. Über Art und Schwere der Verletzungen kann die Feuerwehr keine Aussage treffen, heißt es in der Mitteilung.

Die Feuerwehr leuchtete vor Ort neben der A39 an der Anschlussstelle Flechtorf die Einsatzstelle aus, kontrollierte das Fahrzeug auf auslaufende Betriebsstoffe und stelle die Erstversorgung der beteiligten Personen sicher. Neben der Feuerwehr waren zudem die Polizei mit mehreren Streifenwagen sowie ein Rettungswagen der Rettungswache Wendhausen und auch ein Rettungswagen der Berufsfeuerwehr Wolfsburg im Einsatz.

