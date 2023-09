Stadt Königslutter feierte das 553. Schützenfest

Viel Programm gab es zum inzwischen 553. Schützen- und Volksfest der Schützengilde Königslutter. Einer der ersten Punkte war am Freitagabend der Fackelumzug, nach Corona zum ersten Mal wieder vom Spielmannszug der Stadt Königslutter angeführt, berichten die Schützen. Zuvor hatte dieser abwechselnd mit dem Spielmannszug Groß Denkte beim Platzkonzert gespielt. Auf dem Marktplatz angekommen, fand mit Unterstützung des Blasorchesters Blau-Gelb auch wieder der Große Zapfenstreich statt.

Samstagabend stand dann das Abendbrot mit musikalischer Untermalung an. Die Original Frankenbläser sorgten für Stimmung im Festzelt mit einem großem Repertoire bis weit nach Mitternacht.

Proklamation auf dem Marktplatz

Der Höhepunkt des Volks- und Schützenfestes folgte laut Verein am Sonntag. Während des großen Festumzuges mit dem Spielmannszug der Stadt Königslutter und den Magic Flames aus Hattorf wurde auf dem Marktplatz der neue Kinderkönig proklamiert. Nach Leon Wessel aus dem vergangenen Jahr ist nun ein Mitglied der Schützengilde neuer Kinderkönig: Silas Brandes.

Das Königshaus wurde dann am Abend im Festzelt komplettiert, berichtet der Verein weiter. Neuer Großer König ist Tobias Poller. Alexander Jordan ist zum zweiten Mal in Folge kleiner König. Eine beeindruckende Leistung, so die Schützen, lieferte Nina Larkins ab. Sie hatte nicht nur in der Kategorie Jagdkönigin, sondern auch im Rennen um die Königinnenwürde die Nase vorn. Da sie nur einen Posten bekleiden kann, ist die Königin der Schützengilde. Jagdkönigin 2023 ist Ramak Stark. Mit einer glatten 10 holte sich Nick Dilger den Titel des Jugendkönigs.

Neuer Volkskönig

Am Abend zuvor war bereits die Kette des Volkskönigs von Chris König an den neuen Volkskönig Timm Sobisch weitergegeben worden. Im Vorfeld des Festes sicherte sich Elena Furkert in Ochsendorf den Titel der Stadtkönigin.

red

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de