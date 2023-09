Helmstedt: Drei Unfälle halten Feuerwehr auf den Beinen

Auf der B1 in Höhe Harbker Kreisel kollidierten ein Pkw und ein Lkw.

Bei Helmstedt ereigneten sich am Montagnachmittag drei Unfälle in kurzer Zeit. Das berichtet die Feuerwehr Helmstedt. Demnach wurde ein Mensch bei den Unfällen verletzt. Alle Unfälle passierten in engem Umkreis um Helmstedt, geschahen laut Feuerwehr jedoch unabhängig voneinander. Die Einsatzstellen sind mittlerweile geräumt.

Der erste Unfall ereignete sich gegen 14.30 Uhr auf der A2 nahe der Abfahrt Helmstedt-West. Laut der Feuerwehr fuhren dort zwei Autos ineinander, die Beteiligten seien unverletzt geblieben. Noch während die Feuerwehr an dieser Unfallstelle arbeitete, erreichte sie ein zweiter Notruf: Demzufolge sei auf der B1 am Harbker Kreisel ein Auto mit einem LKW kollidiert. Zudem sei eine Person eingeklemmt gewesen. Letzteres war jedoch nicht der Fall, eine Verletzte musste nach dem Unfall aber ins Krankenhaus gebracht werden.

Helmstedt: Kein brennendes Auto auf der A2

Noch an der zweiten Unfallstelle erreichte die Feuerwehr wieder eine dritte Alarmierung: Diesmal brenne ein Auto auf der A2, zwischen den Abfahrten Helmstedt-Ost und Helmstedt-Zentrum. Trotz der „intensiven Erkundung“ der Einsatzkräfte konnte der angeblich brennende PKW nicht gefunden werden. Nach zwei Stunden waren alle drei Einsätze abgeschlossen.

