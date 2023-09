Unfall bei Rennau - Autofahrer befreit sich selbst aus Auto

Ein PKW ist am Samstag gegen 13 Uhr auf der L294 zwischen Rennau und Neindorf von der Fahrbahn abgekommen und mit der Fahrerseite in einen Baum am Seitenstreifen geprallt. Das berichtet die Feuerwehr der Samtgemeinde Grasleben.

Beim Eintreffen der ersten Einsatzkräfte hatte der Fahrer sein Auto bereits selbst verlassen und wurde bis zum Eintreffen des Rettungsdiensts betreut. Der Brandschutz am Fahrzeug wurde gesichert und die L294 gesperrt. Das Fahrzeug musste abgeschleppt werden. Im Einsatz waren die Feuerwehren Rennau, Rottorf, Mariental und Grasleben.

RED

