Helmstedt Die Feuerwehr brachte die Bewohnerin aus ihrer Wohnung. Das war in der Heinrich-Kremp-Straße los:

Die Feuerwehr wurde zu einem Alarm in die Heinrick-Kremp-Straße gerufen

Feuerwehr-Einsatz Brand in Helmstedt: Ursache war Wasserkocher auf Herdplatte

Zu einem Feuerwehreinsatz ist es am Samstagabend gegen 17.40 Uhr in der Heinrich-Kremp-Straße in Helmstedt gekommen. Im Obergeschoss löste ein Warnmelder wegen eines Küchenbrandes aus.

Die eintreffenden Einsatzkräfte machten sich umgehend in die betroffene Wohnung im Obergeschoss und trafen dort die Wohnungsinhaberin an. Sie wurde in Sicherheit gebracht und dem Rettungsdienst übergeben.

Als Brandursache entdeckte die Feuerwehr einen Wasserkocher, der auf einer Herdplatte stand. Die Wohnung wurde durch einen Trupp unter Atemschutz belüftet. Die Mieterin wurde vorsorglich zur Kontrolle ins Krankenhaus gebracht. Nach ca. einer Stunde war der Einsatz beendet.

Neben der Feuerwehr Helmstedt waren die Polizei mit zwei Fahrzeugen und der Rettungsdienst vor Ort.

red

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de