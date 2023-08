Grasleben Der Hydraulikschlauch eines Sattelschleppers ist am Montag auf einem Industriegelände geplatzt. Feuerwehr und Spezialfirma mussten anrücken.

Die Feuerwehr der Samtgemeinde Grasleben ist am Montag zu einem Industriebetrieb gerufen worden. (Symbolbild)

Blaulicht Feuerwehr-Einsatz: „Massiver Ölunfall“ in Grasleben

Auf dem Gelände eines Industriebetriebs in Grasleben sind am Montag zirka 80 bis 120 Liter Öl ausgetreten. Bei einem Sattelschlepper war ein Hydraulikschlauch geplatzt. Das Öl lief über die Freifläche und in die Abwassereinläufe.

Die Feuerwehr rückte gegen 8.30 Uhr zu dem „massiven Ölunfall“ an. „Durch das schnelle Handeln der Mitarbeiter und der Feuerwehr konnte eine Ausbreitung im Abwassernetz verhindert werden“, informierte ein Feuerwehr-Sprecher. Die Einsatzkräfte setzten Rohrverschlüsse in die Leitung und reinigten die Fläche mit Bindemittel von dem Hydrauliköl.

„Nach Sichtung durch die Wasserbehörde des Landkreises konnte der Einsatz der Feuerwehr beendet werden“, heißt es weiter. Bis zum späten Nachmittag waren noch zwei Spezialfirmen mit der Reinigung beschäftigt.

