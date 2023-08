Helmstedt: Festnahme nach versuchtem Einbruch in Friseursalon

Zu einem versuchten Einbruch in einen Friseursalon ist es in der Nacht zu Donnerstag in der Straße Schützenwall in Helmstedt gekommen. Eine Zeugin alarmierte die Polizei. Die Einsatzkräfte nahmen den flüchtigen Täter aufgrund der vorliegenden Personenbeschreibung in der Nähe des Tatorts vorläufig fest, wie diese am Sonntag berichtet.

Die bisherigen Ermittlungen ergaben, dass der 38-jährige Beschuldigte sich erst seit Kurzem in Helmstedt aufhält. Die Polizei durchsuchte weiterhin die Wohnung des mutmaßlichen Täters und stellte weitere Beweismittel sicher. Gegen ihn wurde Haftbefehl erlassen. Die Ermittlungen dauern an.

red

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de