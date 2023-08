Schon zum dritten Mal: Wieder brennen Strohballen in Königslutter

(Symbolbild) Ein Stapel aus 170 Strohballen ist in Glentorf in Brand gesteckt worden.

Bereits zum dritten Mal innerhalb von zwei Tagen ist es im Raum Königslutter zu einem Strohballen-Feuer gekommen. Laut Polizei brannte es am Mittwochmorgen an der Landstraße L633 zwischen Rieseberg und Boimstorf. Ein Zeuge verständigte bemerkte die brennenden Strohballen auf dem Feld und verständigte sofort die Feuerwehr. Beim Eintreffen der Freiwilligen Feuerwehr Rieseberg standen die Strohballen schon in Vollbrand.

Der unbekannte Täter hatte erst am Dienstagabend auf einem Feld am Sandweg in Glentorf 170 gestapelte Strohballen in Brand gesetzt. Ein aufmerksamer Zeuge hatte das Feuer entdeckt und umgehend die Feuerwehr verständigt. Wie die Polizei berichtet, sind die Ballen dennoch allesamt abgebrannt.

Erst am Dienstagmorgen hatte ein Unbekannter einen anderen Stapel auf dem Feld in Brand gesetzt. Auch hier entstand hoher Schaden. Zeugen, die Hinweise auf verdächtige Personen oder Fahrzeugen geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Wolfsburg unter der Telefonnummer (05361) 46460 zu melden.

