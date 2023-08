Emmerstedt: Radfahrer fährt Schlangenlinien

Nicht mehr weiterfahren durfte ein Radfahrer in Emmerstedt. Außerdem ist es am Südertor zu einem Einbruch gekommen. (Symbolbild)

Überholen wollte ein 59-jähriger Autofahrer am Montagnachmittag einen Fahrradfahrer auf der Emmerstedter Hauptstraße, teilt die Polizei mit. Doch das Manöver habe der Fahrzeugführer abgebrochen - der Radler sei „erhebliche Schlangenlinien“ gefahren. Der 59-Jährige habe die Polizei informiert und den Fahrradfahrer in Höhe eines Feldweges angehalten.

Beim 55-jährigen Fahrradfahrer konnten die Polizisten Alkoholgeruch und Ausfallerscheinungen feststellen, heißt es in der Mitteilung. Ein Atemalkoholtest habe einen Wert von 2,3 Promille ergeben. Daraufhin sei eine Blutprobe im Helmstedter Klinikum entnommen worden. Die Polizisten untersagten dem Radler die Weiterfahrt mit dem Fahrrad – eine Fahrerlaubnis hatte er nicht, schreibt die Polizei.

Einbrecher suchen Büro am Helmstedter Südertor heim

Unbekannte sind zwischen Sonntag, 17 Uhr, und Montag, 5.45 Uhr, in ein Gebäude in der Straße Südertor in Helmstedt eingebrochen, teilt die Polizei mit. Ein Mitarbeiter habe beim Betreten der Räume ein offenes Fenster bemerkt und ein durchwühltes Büro erblickt. Die Täter haben nach bisherigen Erkenntnissen einen Laptop erbeutet, schreibt die Polizei. Außerdem seien noch weitere Schränke in anderen Büros aufgebrochen worden.

Die Polizei bittet Zeugen, die im Tatzeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge gesehen haben, sich bei der Polizei in Helmstedt zu melden unter 05351-5210.

red

