Praxismentorinnen sollen Leitungen der DRK-Kitas fortbilden

Helmstedt Drei Frauen haben an einer Qualifizierungsinitiative des Niedersächsischen Kultusministeriums teilgenommen -mit einem klaren Ziel.

Anja Bode (von links), Alice Garcia Lopez und Anna Hotopp haben an der Qualifizierungsinitiative des Kultusministeriums teilgenommen.

Der Fachbereich Kita des DRK-Kreisverbands Helmstedt hat ein weiteres Qualitätsmerkmal im Bereich Bildung, Betreuung und Erziehung von Kindern in Tageseinrichtungen dazugewonnen: Mit Anna Hotopp, Alice Garcia Lopez und der Leitungskraft Anja Bode (noch in Ausbildung zur Praxismentorin) besitzt der Fachbereich laut Mitteilung nun qualifizierte Praxismentorinnen, die an der Qualifizierungsinitiative des Niedersächsischen Kultusministeriums erfolgreich teilgenommen haben.

Ziel der Initiative sei es, durch Fortbildungen die Qualität der Praxisanleitungen zu erhöhen, um somit die Ausbildungsqualität zu steigern. Praxisanleitungen begleiteten Auszubildende zum sozialpädagogischen Assistenten und staatlich anerkannte Erzieherin beim praktischen Teil ihrer Ausbildung. Dazu gehörten unter anderem die Einarbeitung der Auszubildenden, Beobachtungen und regelmäßige Reflexionen, Begleitung bei angeleiteten Aktivitäten, Beratung bei schulischen Aufgaben sowie eine Einbindung in den Tagesablauf und alle Teamstrukturen.

Die Praxismentorinnen werden zukünftig alle Praxisanleitungen der 18 Kindertagesstätten schulen und sie bei der professionellen Anleitung der Auszubildenden begleiten. Der Startschuss sei bereits gefallen. In einer ersten Veranstaltung seien das neue Ausbildungskonzept mit einheitlichen Qualitätsstandards sowie einige ausgesuchte Methoden vorgestellt worden. Nun gebe es ein gemeinsames Handwerkzeug, um Auszubildende professionell anzuleiten, heißt es abschließend.

red

