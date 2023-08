Aufmerksamer Zeuge verfolgt Betrunkenen in Helmstedt

Auf der B188 in Danndorf ist es am Samstagabend gegen 22.10 Uhr zu einem Verkehrsunfall gekommen. Wie die Polizei berichtet, stieß der Unfallfahrer mit einem Auto aus dem Gegenverkehr zusammen. Bereits kurz zuvor wurde der Verursacher auffällig geworden und von einem hinter ihm fahrenden Zeugen der Polizei gemeldet.

Nach dem Unfall in Danndorf flüchtete der Unfallfahrer. Der geistesgegenwärtige Zeuge verfolgte den Pkw weiter bis zur Wohnanschrift und wartete dort auf das Eintreffen der Polizei. Vor Ort stellte sich heraus, dass es sich um einen 24-jährigen Mann handelte, der offensichtlich stark betrunken war. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 3,01 Promille.

Dem Beschuldigten wurden daraufhin zwei Blutproben im Klinikum Wolfsburg entnommen. Sein Führerschein wurde ebenfalls sichergestellt. Ihn erwarten nun Strafanzeigen aufgrund der Gefährdung des Straßenverkehrs und des unerlaubten Entfernens vom Unfallort.

Zwei Audis im Kreis Helmstedt gestohlen - 30.000 Euro Schaden

In der Nacht von Freitag auf Samstag, den 19. August wurde in Helmstedt ein weißer Audi im Wert von rund 16.000 Euro gestohlen. Als die Eigentümerin gegen 5:30 Uhr zu Fuß zur Arbeit ging, stand der sieben Jahre alte Wagen noch vor der Tür. Durch die Polizei in Bautzen wird gegen 9:30 Uhr zum Erstaunen der Geschädigten ein Verkehrsunfall mit ihrem Wagen aufgenommen und an die Polizei in Helmstedt gemeldet, woraufhin die Beamten die Eigentümerin in Kenntnis setzten.

In derselben Nacht wurde in Danndorf ein ebenfalls sieben Jahre alter, schwarzer Audi gestohlen. Hier entstand der Fahrzeughalterin ein Schaden von circa 15.500 Euro. Die Danndorferin hatte ihren Wagen am Vorabend in ihrer Einfahrt abgestellt. Entsetzt stellte sie am Morgen fest, dass der PKW nun nicht mehr an Ort und Stelle war. Auch hier nahmen die Beamten eine Strafanzeige auf.

Im Laufe des Tages wurde bekannt, dass auch in Groß Twülpstedt an zwei Tatorten versucht wurde, Audis zu entwenden. Hier gelang es den Tätern jedoch nicht .Die Polizei geht von einem Tatzusammenhang aus.

Die Polizei hofft darauf, dass Nachbarn, Anwohnern oder Autofahrern verdächtige Personen oder Fahrzeuge aufgefallen sind und bittet um Hinweise an das Polizeikommissariat in Helmstedt, Rufnummer (05351) 5210.

red

