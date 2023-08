Königslutter Drei Tage lang geht es auf der Domäne Schickelsheim um Fragen nach einer nachhaltigen Landwirtschaft. Was geplant ist und wie man sich anmelden kann.

Nachhaltigkeit Vom Acker auf den Teller: Zweites Klima-Festival in Königslutter

Zum zweiten Mal findet von Mittwoch, 6. September, bis Freitag, 8. September, das Farm-Food-Climate-Festival auf der Domäne Schickelsheim bei Königslutter statt. Das Klima-Festival dreht sich um Fragen nach einer nachhaltigen Landwirtschaft. Wie im vergangenen Jahr sind Impulsvorträge zu verschiedenen Themen geplant; dafür sind mehr als 250 Gäste eingeladen, etwa aus der Agrifood-Branche, der Landwirtschaft, der Politik, Wirtschaft und Non-Profit-Organisationen.

„Sie werden an den drei Festivaltagen Lösungen für die Transformation der Landwirtschaft und des Ernährungssystems erarbeiten und aktuelle Themen vorstellen und diskutieren, darunter z. B. „Wahre Preise“ von Lebensmitteln, Methoden und Ziele der regenerativen Landwirtschaft, Renaturierung und Maßnahmen gegen Lebensmittelverschwendung“, teilt die gemeinnützige Organisation Project Together mit, die das Festival organisiert.

Organisator: Es braucht zukunftsweisende Lösungsansätze für das Erreichen der Klimaziele

In der Pressemitteilung zum Festival mahnt die Organisation eine umfassende Transformation „in allen Sektoren“ an, um die Klimaziele zu erreichen. Mit-Organisator Arne Treves von Project Together wird mit den Worten zitiert: „Wir wollen und müssen den Lebensmittelsektor umgestalten, und zwar jetzt. Dafür braucht es eine starke Community von Vordenker:innen aus allen Bereichen unseres Sektors, zukunftsweisende Lösungsansätze und steten Austausch. Genau das machen wir mit dem Farm-Food-Climate-Festival möglich und freuen uns sehr auf das diesjährige Event.“

Das Festivalprogramm umfasse neben vielen Working Sessions zu verschiedenen Themenblöcken auch ein sorgsam kuratiertes Konferenzprogramm. Zu den diesjährigen Sprecherinnen gehören demnach etwa Marc Buckley (Co-Autor des SDG-Manifests der UN, Berater des UN-Rahmenübereinkommen über Klimaänderungen und Experte für Regenerative Transformation), Nikola Steinbock (Sprecherin des Vorstands der Rentenbank), Jörg Reuter (Initiator des Food Campus Berlin) und Stephanie Wunder (Leiterin Team nachhaltige Ernährung beim Thinktank Agora Agrar).

Neben Diskussionen und Vorträgen ist ein Begleitprogramm geplant

In den geplanten Keynotes und Panels soll es unter anderem um folgende Fragen gehen: Wie kann die Transformation unserer Ernährungs- und Landwirtschaft finanziert werden? Wie wird die zukünftige Rolle der Landwirt:innen aussehen? Wie funktionieren nachhaltige Wertschöpfungsketten im komplexen Ernährungs- und Landwirtschaftssektor?

Zusätzlich zur Konferenz und den Working Sessions in Kleingruppen sei ein umfangreiches Begleitprogramm geplant, das zusätzlich Gelegenheit zum Austausch und zur Vernetzung biete. „Die Domäne Schickelsheim stellt dafür die perfekte Kulisse dar, denn an diesem Ort verbinden sich landwirtschaftliche Tradition mit einer großen Zukunftsvision, basierend auf Kollaboration.“

Informationen zum Programm und die Anmeldung gibt es auf der Webseite des Festivals.

