Messe So sieht das Programm für das Fahrradfest in Büstedt aus

Die Organisatoren freuen sich schon auf das Fahrradfest am 27. August.

Büstedt Am 27. August dreht sich in Büstedt alles um den Drahtesel. Nach 2019 findet das Fahrradfest zum zweiten Mal statt. Was genau geplant ist.