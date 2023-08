Helmstedt: Unbekannte brechen in Gaststätte ein

Unbekannte sind am Donnerstag in eine Helmstedter Gaststätte eingebrochen (Symbolbild).

Unbekannte sind am Donnerstag in eine Gaststätte in der Neumärker Straße in Helmstedt eingebrochen. Zwischen 0.50 und 7.45 Uhr haben sie laut Polizeiangaben die Nebentür mit brachialer Gewalt geöffnet, sodass sie im Anschluss durch diese in das Innere der Gaststätte gelangten. Auch die Tür zu einem Büro fiel den Tätern zum Opfer. Das darin befindliche Kellnerportemonnaie mit einem unbekannten Geldbertrag entwendeten sie.

Anschließend flüchteten die Täter. Wie hoch der angerichtete Gesamtschaden ist, wird derzeit ermittelt. Die Polizei hofft auf Zeugenhinweise über die Rufnummer (05351) 521-0.

red

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de