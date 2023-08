Schwangere bestiehlt Seniorin in Grasleben

Grasleben Eine Frau lässt eine Schwangere in ihre Wohnung in Grasleben und fällt ihr zum Opfer. Einbrecher suchen ein Helmstedter Möbelhaus heim.

„Ihre Gutgläubigkeit und Gutmütigkeit musste eine Seniorin in Grasleben teuer bezahlen“, schreibt die Polizei. Am Dienstagmittag ist eine Seniorin einer Masche zum Opfer gefallen und bestohlen worden. Demnach klingelte gegen 12 Uhr eine schwangere Frau an der Haustür. Nachdem die Seniorin öffnete, reichte die unbekannte Schwangere ihr einen Zettel, auf dem das Wort „Hunger“ stand, schildert die Polizei. Die Schwangere soll ein buntes Sommerkleid getragen haben und rund 1,5 Meter groß und circa 20 Jahre alt sein.

Die Seniorin habe der Frau etwas Bargeld gegeben und ein Glas Wasser angeboten. Das Angebot habe die Schwangere angenommen und sich an den Küchentisch gesetzt. Ein Gespräch sei nicht möglich gewesen, die Unbekannte habe kaum ein Wort Deutsch gesprochen. Plötzlich habe sie gehen wollen und das Haus verlassen.

„Nachdem die Unbekannte gegangen war, bemerkte die Seniorin, dass ein dreistelliger Bargeldbetrag aus einem Briefumschlag in der Küche verschwunden war“, schreibt die Polizei. Sie habe umgehend die Polizei informiert.

Die Ermittler vermuten, dass die junge Frau auch an anderen Türen geklingelt und mit einer ähnlichen Masche Geld ergaunert hat. Zeugen oder weitere Geschädigte melden sich bei der Polizeistation in Grasleben oder unter (05351) 5210 melden.

Zwei Strohballen geraten in Rhode in Brand

Aus bislang ungeklärter Ursache sind am späten Dienstagabend zwei Strohballen auf einer Wiese in der Kampstraße in Brand geraten. Eine aufmerksame Zeugin hatte gegen 23.25 Uhr Feuerschein auf der Wiese bemerkt und unverzüglich die Feuerwehr alarmiert, die auch die Polizei auf den Plan rief, so eine Mitteilugnd er Beamten. Die Freiwillige Feuerwehr Rhode traf Minuten später zusammen mit der Polizei am Brandort ein, zog die Strohballen auseinander und löschte den Brand.

Nach ersten Einschätzungen entstand ein Schaden von etwa 300 Euro. Personen oder Gebäude kamen bei dem Feuer nicht zu Schaden. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen und kann eine Selbstentzündung aber auch eine vorsätzliche oder fahrlässige Brandstiftung derzeit nicht ausschließen. Hinweise: (05353) 941050.

Unbekannte brechen in Helmstedter Möbelhaus ein

Zum Einbruch gekommen ist es in der Von-Guericke-Straße in Helmstedt. Wie die Polizei Helmstedt mitteilt, haben Unbekannte in der Nacht zu Dienstag Schränke und Schubladen im Büro eines Möbelgeschäfts durchsucht. Zugang haben sich die Täter laut Polizei über ein Rolltor beschafft und das Gebäude später über ein Fenster verlassen. Ob etwas gestohlen wurde und wie hoch der Gesamtschaden ist, sei bisher nicht bekannt. Die Polizei schätzt, dass die Tat zwischen Montag, 16 Uhr, und Dienstag, 8 Uhr, stattgefunden hat. Hinweise: (05351) 5210.

red

