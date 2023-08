Die Mühle in Wendhausen läuft wieder

Die fünfflügelige Holländer-Windmühle, erbaut im Jahr 1837. Trockenheit im Sommer 2022 sorgte für Probleme bei der Befestigung der Flügel am fünfarmigen, gusseisernen Drehkreuz, dem so genannten Rosettenwellkopf, einem in England gefertigten Originalteil der Mühlenantriebstechnik. Thorsten Geschke, stellvertretender Vorsitzender des Mühlenfördervereins, erklärt die Reparaturmaßnahme.