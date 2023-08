2,05 Promille im Kreis Helmstedt - Mann fährt in Schlangenlinien

Ein Wolfsburger ist am frühen Samstagmorgen in Schlangenlinien und mit stark schwankenden Geschwindigkeiten in Danndorf im Kreis Helmstedt unterwegs gewesen. Einer Zeugin, die gegen 1.55 Uhr die Vorsfelder Straße in Richtung Velpke befuhr, fiel in Höhe eines Discounters ein VW Golf auf, der plötzlich mit eingeschalteter Warnblinkanlage stoppte. Sie rief die Polizei und wies diese auf eine mögliche Fahrt unter Alkoholeinfluss hin.

Die Zeugin und ihr Begleiter hielten den Fahrzeugführer an und sprachen ihn an, da sie an einen medizinischen Notfall dachten. Der 35-jährige Fahrer aus Wolfsburg hatten ihren Angaben zufolge eine verwaschene Aussprache und setzte, ehe sich die Zeugin versehen konnte, seine Fahrt in Richtung Velpke fort.

Wolfsburger war mit 2,05 Promille unterwegs

Die Polizei konnte den Mann auf der Langen Straße in der Ortschaft Oebisfelde stoppen und kontrollieren. Der Wolfsburger gab laut Polizeiangaben an, sich verfahren zu haben. Die Polizeibeamten nahmen unterdessen starken Alkoholgeruch in der Atemluft des Fahrers wahr. Ein Atemalkoholtest ergab 2,05 Promille. Dem 35-Jährigen wurde daraufhin im Klinikum Wolfsburg eine Blutprobe entnommen und der Führerschein sichergestellt.

