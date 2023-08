Heftiger Starkregen lässt Keller in Helmstedt volllaufen

Kurzer, aber heftiger Starkregen hat im Helmstedter Stadtgebiet am Samstagabend für zahlreiche Feuerwehr-Einsätze geführt. Gemeldet wurden mehrere vollgelaufene Keller. In einem Wohngebäude an der Emmerstedter Straße sowie in der Glockbergstraße standen gut 20 Zentimer Wasser im Keller, das durch die Feuerwehr entfernt wurde. Zahlreiche Straßenzüge wurden überschwemmt und Gullydeckel herausgespült.

In einem Pressebericht heißt es, dass mehrere Einsatzstellen zwar kontrolliert wurden, ein Eingreifen der Feuerwehr aber nicht mehr erforderlich war.

Im Kastanienweg knickte ein Baum um und stürzte auf den Gehweg. In Summe kam es zu neun wetterbedingten Einsätzen.

red

