Helmstedt: Täter brechen in Grundschule ein und erbeuten Bargeld

Die Grundschule in der Pestalozzistraße in Helmstedt ist zum Tatort eines Einbruchs geworden (Archivbild).

Unbekannte sind in der Zeit von Donnerstag, 14 Uhr, und Freitag, 6.30 Uhr, in die Grundschule in der Pestalozzistraße in Helmstedt eingebrochen. Das berichtet die Polizei Helmstedt.

Nach ersten Erkenntnissen haben die Täter eine geringe Menge Bargeld erbeutet. Ob eventuell noch mehr Diebesgut entwendet wurde und wie hoch der angerichtete Gesamtschaden ist, wird derzeit geprüft.

Polizei Helmstedt bittet um Hinweise

Die Unbekannten seien ungehindert auf das Schulgelände gelangt. Hier konnten sie auf noch genau zu klärende Art und Weise ins Schulgebäude eindringen. Zwei Türen wurden brachial geöffnet und ein Büro nach sich lohnender Beute durchsucht. Anschließend flüchteten die Täter in eine unbekannte Richtung.

Die Polizei hofft darauf, dass Anwohner, Passanten oder Autofahrer verdächtige Personen bemerkt haben und bittet um Hinweise an das Polizeikommissariat am Ludgerihof, Rufnummer (05351) 521-0.

