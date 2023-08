Der Landkreis Helmstedt hat sieben neue Auszubildende und Studierende. Im

Rahmen einer Einführungswoche haben die Nachwuchskräfte laut Mitteilung des Landkreises die Kreisverwaltung bereits näher kennengelernt und haben erste Eindrücke von ihrem neuen Berufsleben gesammelt.

Lea Marie Basista beginnt ihr Studium für soziale Arbeit, Elisa Kniep und Mattis Hermann Hadamla starten als Auszubildende zur/zum Verwaltungsfachangestellten. Jonathan Eberl und Jonas

Hagen Kind beginnen mit dem dualen Studium der allgemeinen Verwaltung ihre Beamtenlaufbahn und sind damit KreisinspektorAnwärter. Selina Wendel und Jasmin Grundmeier lassen sich zu Notfallsanitäterinnen ausbilden.

Viele Mitarbeiter der Verwaltung gehen in den kommenden Jahren in den Ruhestand

Landrat Gerhard Radeck begrüßte die neuen Kolleginnen und Kollegen zum Start in die Ausbildung persönlich: „Ich wünsche allen viel Erfolg und das nicht ganz uneigennützig, denn viele unserer Mitarbeitenden werden in den kommenden Jahren in den verdienten Ruhestand gehen, also hat der Landkreis auch in Zukunft viele Stellen zu besetzen, wir brauchen Sie alle!“

Insgesamt waren in diesem Jahr 12 Ausbildungs- beziehungsweise Studienplätze bei der Kreisverwaltung zu vergeben. „Wir freuen uns über jede Bewerberin und jeden Bewerber und hätten durchaus noch weitere Auszubildende unterbringen können“, so die Ausbildungsbeauftragte Christine Lemke. Die Bewerbungsphase für den Ausbildungsjahrgang 2024/2025 habe schon begonnen, heißt es in der Mitteilung.

Geschäftsbereiche des Landkreises stellen sich in Einführungswoche vor

Am Mittwoch der Einführungswoche stellten sich bereits erste Geschäftsbereiche, der Personalrat, die Jugend- und Auszubildendenvertretung und die stellvertretende Gleichstellungsbeauftragte vor und gaben den Nachwuchskräften erste Einblicke und Informationen.

Auch ein Inhouse-Seminar rund um das Thema Gesundheit, Haltung und Bewegung am Arbeitsplatz stand bereits in der ersten Woche auf dem Programm. Zum Ende der Einführungswoche hatten die Auszubildenden bei einer zwanglosen Vorstellungsrunde und einer anschließenden Stadtführung durch Helmstedt die Gelegenheit, sich und die Stadt besser kennenzulernen.

red

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de