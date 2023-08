Helmstedter baut Unfall mit 2,07 Promille und leistet Widerstand

Der 23-Jährige leistete auf dem Revier in Helmstedt erheblichen Widerstand und kam in eine Ausnüchterungszelle (Symbolbild).

Ein Verkehrsunfall mit einem erheblich alkoholisierten Autofahrer hat sich am Mittwochvormittag auf der Oebisfelder Straße in Velpke im Kreis Helmstedt ereignet. Ein 23-Jähriger aus Oebisfelde befuhr gegen 10.35 Uhr mit seinem Ford Fiesta die Oebisfelder Straße in Richtung Wahrstedt, wie die Polizei Helmstedt berichtet. Vor ihm fuhr eine 30-jährige Autofahrerin aus dem Landkreis Helmstedt mit ihrem VW Golf. In Höhe des Friedhofs setzte der 23-Jährige zu einem Überholmanöver des vor ihm fahrenden VW Golf an und rammte diesen an der hinteren linken Fahrzeugseite.

23-Jähriger aus Oebisfelde flüchtet

Doch anstatt anzuhalten habe der 23-Jährige seine Fahrt fortgesetzt. Die Geschädigte sei dem 23-Jährigen gefolgt und konnte ihn wenige hundert Meter später antreffen, da sein vorderer Reifen platt war und der 23-Jährige in seinem Ford Fiesta in Wahrstedt auf der Stendaler Straße zum Stehen kam.

Bei der Verkehrsunfallaufnahme durch die Polizei stellten die Beamten deutlichen Alkoholgeruch in der Atemluft des 23-Jährigen aus Oebisfelde fest. Ein Atemalkoholtest ergab 2,07 Promille.

Widerstand auf Helmstedter Polizeiwache

Der 23-Jährige konnte sich nicht ausweisen, so die Polizei weiter. Um seine Identität festzustellen, wurde er in die Räume des Polizeikommissariats in Helmstedt gebracht. Hier leistete er so erheblichen Widerstand, dass auf einen Transport ins Klinikum zur Blutentnahme verzichtet wurde. Ihm wurde stattdessen eine Blutprobe in den Räumen der Polizei entnommen. Anschließend kam er in eine Ausnüchterungszelle.

Der Ford Fiesta des 23-Jährigen sei nach dem Verkehrsunfall nicht mehr fahrbereit gewesen und musste abgeschleppt werden. Es entstand ein Gesamtschaden von 5.000 Euro.

RED

