Zwei Autos kollidieren auf der Bundestraße 1 in Helmstedt

Helmstedt Am Mittwoch kam es zu einem Zusammenstoß von zwei Autos auf der B1 in Helmstedt. Und: Ein Unbekannter hinterlässt eine Ölspur. Das ist passiert.

Einsatzkräfte aus Süpplingen und Süpplingenburg wurden am Mittwoch gegen 15.50 Uhr zu einem Verkehrsunfall mit zwei beteiligten PKW auf der Bundesstraße 1 alarmiert. Das berichtet die Ortsfeuerwehr Süpplingen. Im Ortskern in Süpplingen seien in Höhe Steinweg/Krumme Straße zwei PKW miteinander kollidiert, so dass der Airbag eines der Fahrzeuge auslöste.

Durch die Lage der verunfallten Fahrzeuge musste die B1 während der Einsatz- und der Dokumentationmaßnahmen durch die Feuerwehr und Polizei in diesem Bereich voll gesperrt werden. Eine Umleitung des Verkehrs erfolgte über die umliegenden Gemeindestraßen zurück auf die B1.

Verkehr rollte nach 45 Minuten wieder

Glücklicherweise sei keiner der Beteiligten Fahrzeugführer und Insassen eingeklemmt gewesen, so die Feuerwehr Süpplingen weiter. Der Rettungsdienst versorgte die verletzten Personen, während die Einsatzkräfte der Feuerwehr die Einsatzstelle absicherten.

Sie klemmten die Fahrzeugbatterien ab, stellten den Brandschutz sicher und nahmen auslaufende Betriebsstoffe auf. Nach etwa 45 Minuten und dem Abtransport der Fahrzeuge konnte die Bundesstraße für den Verkehr wieder freigegeben werden.

Betriebsmittelspur in Frellstedt

Bereits gegen 15:45 Uhr seien die Einsatzkräfte am Mittwoch aus Frellstedt zu einem Einsatz alarmiert worden. Eine etwa 500 Meter lange Betriebsmittelspur zog sich von der Elmstraße bis zur Roten-Mühle. Diese wurde durch die Einsatzkräfte abgestreut und anschließend das Bindemittel aufgenommen. Ein Verursacher konnte zum jetzigen Stand noch nicht ermittelt werden.

RED

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de