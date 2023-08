Helmstedt In Helmstedt versuchten Unbekannte gleich zweimal einen Skoda Kodiaq zu stehlen. Aber nur ein Diebstahl gelang.

Polizei Helmstedt Weißer Skoda in Helmstedt entwendet - 30.000 Euro Schaden

Einen weißen Skoda Kodiaq haben Unbekannte in der Nacht zum Dienstag in der Straße Galgenbreite in Helmstedt entwendet, wie die Polizei Helmstedt berichtet. Durch die Tat sei dem rechtmäßigen Eigentümer ein Schaden von mindestens 30.000 Euro entstanden.

Der fünf Jahre alte Wagen habe am Montagabend um 20.00 Uhr noch ordnungsgemäß verschlossen vor dem Wohnhaus des Geschädigten gestanden. Am Dienstagmorgen gegen 06.45 Uhr war das Fahrzeug dann verschwunden.

Ein zweiter Autodiebstahl scheiterte

Bei der Aufnahme des Diebstahls durch die Polizei konnten die Beamten die Tatzeit auf 1.45 Uhr bis 2 Uhr eingrenzen. Ferner sei herausgekommen, dass gegen 1.30 Uhr auf dem Nachbargrundstück ebenfalls versucht wurde, einen Skoda Kodiaq zu entwenden. Hier seien die Täter jedoch gescheitert.

Die Polizei hofft darauf, dass Nachbarn, Anwohnern oder Autofahrern verdächtige Personen oder Fahrzeuge aufgefallen sind und bitten um Hinweise an das Polizeikommissariat in Helmstedt, Rufnummer (05351) 521-0.

