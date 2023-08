Velpke Montagmittag wurde die Feuerwehr in Velpke im Landkreis Helmstedt zu einem Brand in einem Einfamilienhaus gerufen. Einsatzdauer: eine knappe Stunde.

Feuerwehreinsatz in Velpke Feuer im Landkreis Helmstedt: Bautrockner löst Brand in Haus aus

Einsatz für die Feuerwehr in der Gemeinde Velpke im Landkreis Helmstedt, nachdem am Montagmittag gegen 12:34 Uhr ein Notruf eingegangen war: Eine Nachbarin bemerkte aus einem Einfamilienhaus in der Straße „Hasenberg“ in Velpke eine starke Rauchentwicklung. Durch ein angekipptes Fenster drangen Rauchschwaden nach draußen, auch ein deutlicher Brandgeruch war wahrzunehmen. Daraufhin rief die Nachbarin die Feuerwehr, die kurz darauf vor Ort war.

Wie Mirko Wogatzki, Pressesprecher der Gemeindefeuerwehr mitteilt, mussten sich die Einsatzkräfte Zutritt zum Gebäude verschaffen. Der Angriffstrupp konnte letztlich einen schmorenden Bautrockner als Ursache für die Rauchentwicklung ausmachen. Das Gerät wurde vom Stromnetz getrennt und das Gebäude belüftet. Neben Kräften der Ortsfeuerwehr Velpke waren auch die Ortsfeuerwehr Danndorf, die Ortsfeuerwehr Meinkot, die Ortsfeuerwehr Wahrstedt, die Berufsfeuerwehr Wolfsburg und der Rettungsdienst des Landkreises Helmstedt bei dem Einsatz, der gegen 13:30 Uhr endete, vor Ort tätig.

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de