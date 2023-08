Frellstedt: Motorradfahrer verletzt sich bei Unfall

Frellstedt Ein 57 Jahre alter Mann ist am Samstag mit seiner Maschine von der L626 abgekommen. Der Blaulicht-Überblick für den Kreis Helmstedt.

Der verletzte Motorradfahrer aus dem Landkreis Helmstedt kam am Samstag in ein Krankenhaus. (Symbolbild)

Ein Motorradfahrer hat sich am Samstag nahe Frellstedt bei einem Unfall verletzt. Der 57-Jährige aus dem Landkreis Helmstedt war gegen 11.30 Uhr auf der Landesstraße 626 in Richtung Helmstedt unterwegs gewesen. Aus bislang ungeklärter Ursache, so die Polizei, verlor er die Kontrolle über sein Motorrad, kam nach rechts von der Straße ab und stürzte. Andere Fahrzeuge waren nicht beteiligt.

Der Mann verletzte sich und kam in der Folge in ein Krankenhaus. „Ermittlungen zur Unfallursache dauern an“, erklärt die Helmstedter Polizei.

Mariental: Autofahrer unter Drogen und ohne Fahrerlaubnis erwischt

Bereits am Freitagabend gegen 21.30 Uhr kontrollierte die Helmstedter Polizei auf der Bundesstraße 244 in Höhe Mariental einen 35-jährigen Fahrzeugführer. Den Polizeibeamten fielen seine sehr stark geröteten Augen auf. Außerdem konnte der Mann keinen Führerschein vorzeigen. Der durchgeführte Drogenschnelltest verlief positiv, sodass eine Blutprobe entnommen wurde. Ermittlungen ergaben, dass der Mann nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist, sodass mehrere Verfahren eingeleitet wurden.

