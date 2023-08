Uwe Glienke und Uta Poley neue Barmker Schützenmajestäten

Das dreitägige Schützenfest wurde in Barmke am vergangenn Wochenende gefeiert. Es begann am Freitag mit dem Umzug zur Abholung der Majestäten, der Kranzniederlegungam Ehrenmal und dem Kommers im Schützenhaus am Stüh.

Es fanden Beförderungen und Siegerehrungen statt. Für ihre 50-jährige Mitgliedschaft geehrt wurden die Mitglieder Hartmut Seidel und Wolfgang Poley sowie Jutta Sowada für 25 Jahre Mitgliedschaft. Die noch amtierenden Majestäten bekamen ihre Schützenscheiben.

Empfang der befreundeten Vereine

Am Samstagnachmittag fand der Empfang der befreundeten Vereine sowie der Ortsvereine am Schützenheim zum großen Umzug durch das Dorf zum Schützenhaus am Stüh statt. Abends sorgte DJ TaucheR für Stimmung.

Am Sonntag fand das Schützenfrühstück statt, zu dem auch zahlreiche Ehrengäste begrüßt wurden. Traditionell mit der Proklamation der neuen Majestäten – Kronprinzessin Tanita Schmidt, Königin Uta Poley, König Uwe Glienke, Volkskönig Arne Poley – endete das Schützenfest in Barmke.

red

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de