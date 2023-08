Lehre Eine ältere Frau ist am Dienstag Opfer eines Trickdiebs geworden. Die Polizei in Lehre hofft auf Hinweise – so wird der Verdächtige beschrieben.

Die Polizei in Lehre hofft auf Hinweise zu einem Trickdieb. (Symbolbild)

Polizei Helmstedt Trickdiebstahl in Lehre: Täter nimmt zwei wertvolle Geigen mit

In Lehre hat ein bislang unbekannter Mann am Dienstag zwei wertvolle Geigen gestohlen. Wie die Polizei berichtet, hatte der Trickdieb mittags gegen 12.15 Uhr eine ältere Frau angesprochen. Er gab vor, alte Fernseher zu suchen. Anschließend interessierte er sich ebenso für Schallplatten – die Frau bat ihn in ihr Haus. Hier zeigte sie dem Mann auch die zwei älteren Geigen, die aus einem Nachlass stammen.

Der Unbekannte zeigte sich auch daran sehr interessiert und bat die Frau nachzuschauen, ob sie noch Zubehör für die Instrumente hätte. Als die Hausbewohnerin von der Suche ins Wohnzimmer zurückkehrte, war der Unbekannte samt Geigen verschwunden.

Lehre: So wird der Trickdieb beschrieben

Der Unbekannte war etwa 1,80 Meter groß, hatte schwarze Haare und grünlich-blaue Augen. Er war mit einer hellen Jeans, einer bräunlich-beigen Windjacke bekleidet und trug Arbeitshandschuhe. Er hatte ein sehr gepflegtes Erscheinungsbild und sprach perfektes Deutsch ohne Akzent.

Die Polizei vermutet, dass der Unbekannte in Lehre und Umgebung auch andere Personen angesprochen hat. Die Ermittler hoffen darauf, dass der Unbekannte, der mit einem Doppeletui für die beiden Geigen unterwegs gewesen sein muss, Nachbarn, Passanten oder Autofahrern an der Berliner Straße oder einer der Nebenstraßen aufgefallen ist. Hinweise nimmt die Polizeistation in Lehre unter (05353) 941050 entgegen.

red

