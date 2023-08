Musik in den Höfen: Dreimal Musikgenuss in Königslutter

Die Arbeitsgemeinschaft Marktplatz in Königslutter veranstaltet nach dem großen Erfolg im vergangenen Jahr zum zweiten Mal „Musik in den Höfen“. Am Freitag, 11. August, ab 18 Uhr finden Beginn und Begrüßung im Innenhof der Umweltburg statt, wie es in einer Mitteilung heißt.

Ab 18.10 Uhr ertönt Irische Musik mit der Band Ballydesmond. Im Wechsel spielen ab 18.30 Uhr im Innenhof des Eiscafés Venezia die Jazzband „Tune up“ und im Innenhof des Cafés am Markt: Walter-S Life Lines Lieder und Poesie. Für kulinarische Genüsse ist in allen Höfen gesorgt.

Der Eintritt ist frei - Spenden für die Künstler erbeten.

