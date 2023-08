Gunter Hagel arbeitet seit 50 Jahren beim Landkreis Helmstedt   

Ein besonderes Dienstjubiläum feierte am 1. August Gunter Hagel aus dem Geschäftsbereich Soziales des Landkreises Helmstedt: Erstmals ist mit Gunter Hagel ein Mitarbeiter 50 Jahre beim Landkreis Helmstedt beschäftigt, wie es in einer Mitteilung heißt. Landrat Gerhard Radeck ehrte den Jubilar.

Direkt nach seinem Realschulabschluss habe Gunter Hagel 1973 seine Ausbildung zum Verwaltungsangestellten beim Landkreis Helmstedt begonnen, wie der Landkreis mitteilt. Nach seiner Übernahme startete er zunächst 1976 im Sozialamt und 1979 im Jugendamt seine berufliche Laufbahn. Es folgten Stationen im Lastenausgleichsamt, von 1981 bis 1983 wieder im Sozialamt, anschließend im Amt für Tiefbau- und Regionalplanung in der Naturschutzbehörde und von 1988 bis 1990 im Umweltamt in der Abfallbehörde.

Heimaufsicht konrolliert und steht Pflegeheimen beratend zur Seite

Seit 1990 ist Gunter Hagel wieder im Geschäftsbereich Soziales tätig und das bis heute, zuletzt und

mehr als 20 Jahre im Bereich der Heimaufsicht. Die Heimaufsicht ist insbesondere Ansprechpartner für Beratungen und Beschwerden zu den Pflegeheimen und für die regelmäßige Kontrolle der Einrichtungen zuständig. Ebenso steht die Heimaufsicht den Pflegeheimen beratend zur Seite.

Schwerpunkt der Arbeit der Heimaufsicht sind dabei die regelmäßigen Heimüberprüfungen insbesondere in den vollstationären Pflegeeinrichtungen. Dabei wurde Gunter Hagel durch sein Fachwissen und durch seine Fachkompetenz in den Pflegeeinrichtungen beziehungsweise bei den Leitungskräften und den Geschäftsführern als Prüfer, Verhandlungspartner und auch als Berater geschätzt und wahrgenommen. In diesem Tätigkeitsfeld wurde Hagel aufgrund seines Fachwissens vom Sozialministerium von 2006 bis 2007 als Experte in den vorbereitenden Ausschuss des Landespflegeausschusses eingeladen. Dort wurden seinerzeit Rahmenbedingungen, Strukturen und Mindestanforderungen insbesondere an das Personal für Wachkoma und Beatmungspatienten in Heimen erarbeitet.

Tätigkeit beim Landkreis Helmstedt mehrfach verlängert

Obwohl der 65jährige Familienvater aus Helmstedt eigentlich mit seinen privaten Hobbys und sportlichen Betätigungen (unter anderem Tennis) sowie zwei Enkelkindern ausgelastet sein könnte, verlängerte er seine Tätigkeit beim Landkreis Helmstedt mehrfach. Bis heute ist er in Teilzeit für die Heimaufsicht zuständig, wo er inzwischen seinen Nachfolger einarbeitet.

„Ein 50- jähriges Dienstjubiläum zu erreichen, ist schon eine herausragende Leistung“ so Landrat Gerhard Radeck. „Es macht mich aber als Landrat auch stolz, dass der Landkreis offenbar als Arbeitgeber an Attraktivität gewinnt. Auch für die Weiterarbeit nach dem Renteneintritt können wir deshalb nur danke sagen, und ganz herzlichen Glückwunsch an Gunter Hagel zu diesem außergewöhnlichen Jubiläum!“

Geschätzter und liebenswürdiger Kollege

„Mit seinen Erfahrungen aus über 20 Jahren Heimaufsicht war Herr Hagel immer eine verlässliche

Bank, sowohl als Mitarbeiter für den Landkreis als auch als Berater und Partner auf Augenhöhe für die Pflegeheime im Kreisgebiet. Daneben war und ist er ja noch – auch ein sehr geschätzter und liebenswürdiger Kollege; nicht zuletzt dank seines besonderen Humors. Ich habe immer gern mit ihm zusammengearbeitet und wünsche Herrn Hagel auch weiterhin ein ausgefülltes Leben, wenn er dann tatsächlich so richtig in den Ruhestand geht“ so SabineKretschmann, Leiterin des Geschäftsbereiches Soziales. „Aber vielleicht, ja vielleicht macht er ja doch noch weiter...“

