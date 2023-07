Öl auf Fahrbahn in Flechtorf – Feuerwehr muss anrücken

In Flechtorf musste die Feuerwehr ausrücken, um eine Ölspur zu beseitigen. Am Montagvormittag gegen 9.45 Uhr wurde die Feuerwehr Flechtorf zu einer Betriebsmittelspur in der Gebrüder-Grimm-Straße in Flechtorf alarmiert, teilte die Gemeindefeuerwehr Lehre mit. Teile der Gebrüder-Grimm-Straße und der angrenzenden Beienroder Straße waren mit Betriebsstoffen verunreinigt.

Die Feuerwehr beseitigt eine Ölspur auf der Gebrüder-Grimm-Straße in Flechtorf. Foto: Feuerwehr Flechtorf

Die Feuerwehr deichte einige Kanaleinläufe ein, streute die Betriebsmittelspur ab, und nahm das Bindemittel wieder auf. Nach etwa einer Stunde war der Einsatz für die Feuerwehr beendet.

red

