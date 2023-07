Gerüst gibt nach: Mann stürzt im Kreis Helmstedt in die Tiefe

Beienrode Aus bislang ungeklärter Ursache ist ein Gerüst an einem Einfamilienhaus in Beienrode am Sonntag eingesackt. Ein Mann stürzte dabei in die Tiefe.

Auf dem Gerüst um das Einfamilienhaus in Beienrode kam es am Sonntag zu einem Unfall.

Ein Mann ist in Beienrode von dem Gerüst eines Einfamilienhauses in die Tiefe gestürzt. Das teilte die Feuerwehr am Sonntagabend mit. Demnach seien die Einsatzkräfte gegen 16.08 Uhr alarmiert worden. Das Einfamilienhaus in der Ehrenbergstraße war eingerüstet. Aus bislang ungeklärter Ursache gab das Gerüst in einem Bereich plötzlich nach und sackte teilweise ab.

Der Mann, der sich zu dem Zeitpunkt darauf befand, stürzte in die Tiefe und zog sich Verletzungen zu. Art und Umfang der Verletzungen seien derzeit noch unbekannt, informierte ein Feuerwehrsprecher. Die Feuerwehr konnte den Mann unter dem Gerüst befreien und übergab ihn an den Rettungsdienst. Anschließend sicherten die Einsatzkräfte das Gerüst. Vor Ort waren die Feuerwehren Beiernrode, Wendhausen, Lehre, Groß Brunsrode und Flechtorf.

