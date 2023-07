Feuerwehr: Rohrbruch in Flechtorfer Mehrfamilienhaus

Die Feuerwehr Flechtorf ist wegen eines vermuteten Rohrbruchs ausgerückt. Gegen 9:30 Uhr am Donnerstagvormittag wurde die Feuerwehr in die Gebrüder-Grimm-Straße in Flechtorf im Landkreis Helmstedt gerufen, weil Wasser durch die Decke eines Mehrfamilienhauses drang. Den Rohrbruch vermutete man in einer unbewohnten Wohnung im ersten Obergeschoss, teilte die Feuerwehr mit.

Durch das Verschließen des Hauptwasseranschlusse war die Gefahr vorerst gebannt, heißt es in einer Mitteilung der Feuerwehr weiter. Allerdings mussten auch alle anderen Wohnungen ohne Wasser auskommen. Um den Hauptwasserhahn wieder öffnen zu können, musste die Feuerwehr in die Wohnung gelangen. Da kein Verantwortlicher durch die Feuerwehr herausgefunden werden konnte, und auch einer Erkundung über den Balkon der betroffenen Wohnung keine weiteren Erkenntnisse brachte, wurde die Polizei hinzugezogen.

Grund für das austretende Wasser: Defekter Schlauch an einer Wasserleitung im Badezimmer

Die Polizei nahm Kontakt zum Verantwortlichen der Wohnung auf, der allerdings nicht rechtzeitig vor Ort sein konnte. Die Feuerwehr brach daraufhin nach Absprache mit der Polizei die Wohnungstür auf. Grund für das austretende Wasser war letztlich ein defekter Schlauch an einer Wasserleitung im Badezimmer, informiert die Feuerwehr weiter. Sie schloss die Wasserversogung der Wohnung und nahm noch etwas stehendes Wasser vom Badezimmerfußboden auf.

