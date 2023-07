Helmstedt: Hausbesitzer erschreckt zwei Einbrecher

Helmstedt In der Runstedter Straße haben zwei Männer am Dienstagvormittag versucht, in ein Wohnhaus einzubrechen. Doch der Besitzer war zu Hause.

Zwei Einbrecher – anders als auf diesem Symbolbild in dunklem Leder gekleidet – haben am Dienstag versucht, die Terrassentür eines Hauses in Helmstedt aufzubrechen. (Symbolbild)

Mit der Anwesenheit des Hausbesitzers hatten zwei Einbrecher in Helmstedt wohl nicht gerechnet: Gegen 11 Uhr haben bislang Unbekannte am Dienstag versucht, in ein Wohnhaus in der Runstedter Straße einzudringen. Die Helmstedter Polizei bittet nun um Hinweise zur Tat.

Der Hausbesitzer – zu dieser Zeit im Keller – hatte laute Geräusche im Erdgeschoss seines Hauses gehört. Durch das Fenster sah er zwei Männer, die sich an der Terrassentür zu schaffen machten. Der Hausbesitzer machte sich bemerkbar, woraufhin „sich die Ganoven sichtlich erschraken“, berichtet die Polizei.

Einbruchsversuch in Helmstedt: So werden die beiden Täter beschrieben

Die Täter flüchteten in Richtung der Glockenbergstraße. Beide waren etwa 20 Jahre alt und zwischen 1,75 und 1,80 Meter groß. Zudem trugen sie dunkle Bekleidung aus Leder. Die Polizei hofft darauf, dass Nachbarn, Anwohner oder Autofahrer etwas bemerkt haben. Zeugen sollen sich beim Kommissariat in Helmstedt melden – telefonisch unter (05351) 5210 erreichbar.

red

