Zeichen aus Brüssel für Salzgewinnung im Kreis Helmstedt

Zu einem Besuch unter Tage im Steinsalzbergwerk Braunschweig-Lüneburg von K+S in Grasleben hatte die CDU-Landtagsabgeordnete Veronika Bode ihre Kollegin aus dem Europäischen Parlament Lena Düpont eingeladen. Der Besuch fiel zeitlich zusammen mit einer Diskussion in Brüssel um die EU-Öko-Verordnung. Diese sah vor, dass die EU-Kommission Bio-Erzeugungsregelungen für Meersalz und andere Salze erlassen kann. Der von der Kommission vorgelegte Entwurf der Erzeugungsregelungen bevorteilte dabei die Meersalzgewinnung gegenüber der Gewinnung von Salz aus geologischen Lagerstätten wie im Landkreis Helmstedt, heißt es in einer Mitteilung von Bode. „Der eigentliche Kommisionsvorschlag hätte zu Problemem am Standort in Grasleben führen können.“

Beide Parlamentarierinnen hätten sich nun vor Ort in Grasleben über die Herstellung von Steinsalz informiert. Das Salz werde nicht nur als Speisesalz, sondern auch als Tierfutter, Auftausalz und als Industriesalz genutzt, heißt es.

Nach einem Einstiegsgespräch ging es für die gesamte Besuchergruppe in den bis zu 700 Meter tiefen Salzstock unter Tage. Dort gab es einen Einblick in die unterirdischen Abläufe und die Produktionsprozesse. „Es ist faszinierend, wie umfassend die Infrastruktur im Bergwerk ausgebaut ist, denn es bedarf eines hohen logistischen Aufwands, um Materialien und zerlegte Maschinen einzeln durch die Schächte zu transportieren“, so Bode, nachdem sie 13 Kilometer im ausgebauten Tunnelsystem mit Hilfe eines Jeeps zurückgelegt hatte. Besonders der grenzübergreifende Abbau in Sachsen-Anhalt und die vollständig abgebauten Kammern aus den 70er-Jahren seien beeindruckend.

Lena Düpont habe der Werksleitung von der überwiegenden Ablehnung der Produktionsvorschriften für Öko-/Biosalz im EU-Agrarausschuss berichtet. Sie habe „vorsichtigen Optimismus“ verbreitet, dass die finale Abstimmung im Parlament positiv ausfalle. Wenige Tage nach dem Besuch habe sie dann auch informiert, dass das Parlament den Kommissionsvorschlag „mit einer starken Mehrheit“ von 468 zu 151 abgelehnt habe. „Das ist ein gutes Zeichen für alle deutschen Salzgewinnungsstandorte. Der Beschluss sichert langfristige Planungsmöglichkeiten zu“, so die Gifhornerin Lena Düpont.

red

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de