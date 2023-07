Velpke Wieder musste die Feuerwehr im Kreis Helmstedt auf die Bundesstraße in Grafhorst ausrücken. Das Unfallauto hat einen Totalschaden.

Die Aufräumarbeiten auf der B188 dauerten etwa eine Stunde. Dort kam es am Montagabend zu einem Unfall nach einem missglückten Überholmanöver.

Blaulicht Helmstedt Missglücktes Überholmanöver – Unfall auf der B188 in Grafhorst

Zum vierten Mal innerhalb der letzten zwei Wochen musste die Feuerwehr zu einem Verkehrsunfall auf die B188 ausrücken. Die Samtgemeinde Velpke informiert in einer Pressemitteilung, dass am Montagabend bei einem missglückten Überholmanöver ein Autofahrer mit seinem Fahrzeug ins Schleudern geriet. Gegen 19.45 Uhr touchierte er dabei das überholte Fahrzeug und schlug daraufhin in die Leitplanke ein. Über 50 Meter erstreckte sich das Trümmerfeld, heißt es weiter. Beide Fahrer hatten Glück im Unglück – niemand wurde bei diesem Unfall verletzt.

Die Feuerwehr kümmerte sich um die ausgelaufenen Betriebsstoffe und reinigte die Straße von Trümmerteilen. Durch den Unfall entstand ein Totalschaden am Auto des Unfallverursachers und es wurde abgeschleppt. Aufgrund der Einsatzdauer war die B188 komplett gesperrt. Im Einsatz waren Kräfte der Feuerwehr sowie die Polizei. Der Einsatz dauerte etwa eine Stunde.

