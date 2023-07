Goethehalle in Helmstedt: Baumängel lauern im Verborgenen

1. Baustellenrundgang mit Torsten Schimmeyer vom Landkreis Helmstedt. 2. Im Schwimmbecken ist seit zwei Jahren kein Wasser mehr. 3. Die Umkleiden und Sanitärbereiche werden umfassend modernisiert. 4. Der Trinkwasseranschluss wurde verlegt, er verlief vorher mitten durch eine Treppe. 5. Gymnastikraum und Sporthalle wurden durchgängig genutzt. 6. Die neue Lüftungsanlage passte nur in Einzelteilen in den engen Technikraum und musste dort wieder zusammengebaut werden. 7. Die Bodenabflüsse sind durchgerostet und müssen komplett erneuert werden. 8. Das schmerzt besonders: Der Schwimmunterricht kann nicht in der Goethehalle stattfinden.