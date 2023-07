Aus dem New Number One wird wieder das Number One: Abdul Satan (links) wird die Diskothek fortan führen. Der bisherige Betreiber Marco Ialazzo will ihn dabei in der Anfangszeit unterstützen.

Helmstedt Die Party am Papenberg geht weiter: Aus der Disko New Number One wird wieder das Number One. Abdul Satan will am 4. August eröffnen.