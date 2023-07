Helmstedter Kegelsportverein und Lebenshilfe kooperieren

Der Kegelsportverein Helmstedt kooperiert mit der Lebenshilfe Helmstedt-Wolfenbüttel. „Die Kooperation ist eine wertvolle Partnerschaft, die auf gemeinsamen Werten der Inklusion und des sozialen Engagements beruht“, heißt es in einer Mitteilung. Vorausgegangen sei eine Initiative von Loni Strich: „Wir müssen etwas für Menschen mit Behinderung tun“, so ihr Wunsch. Sie habe Stefan Mandel, Ehrenamtskoordinator der Lebenshilfe, kontaktiert. Mittlerweile, so heißt es, fand bereits das sechste gemeinsame Kegeln in der Kegelsportanlage des KSV statt.

Menschen mit Behinderung die Teilnahme am Kegelsport ermöglichen

Mehr als 20 Teilnehmer der Lebenshilfe könnten jeden ersten Dienstag im Monat von 16 bis 19 Uhr kegeln. Außer Loni und Rüdiger Strich betreuten vom KSV die Jugendkeglerinnen Maleen und Mira Kraul die Gruppe. Stefan Mandel erhalte zusätzlich ehrenamtliche Unterstützung von Inge Dankert und Thomas Röttger. Die Zusammenarbeit sei zudem durch eine Kooperationsvereinbarung gefestigt worden. Mit dabei gewesen seien Geschäftsführer Bernd Schauder und die Vorsitzende des Lebenshilfe-Vereins Helmstedt, Gisela Förster. Anschließend habe es einen Wettkampf gegeben, den KSV-Sportwart Rüdiger Strich gemeinsam mit Dirk Bertram eröffnet habe. Jeweils zwei Teams spielten gegeneinander. Der Kegelsportverein habe erkannt, so heißt es weiter, dass der Kegelsport eine wunderbare Möglichkeit biete, Menschen zusammenzubringen und eine inklusive Gemeinschaft zu schaffen. In Zusammenarbeit mit der Lebenshilfe habe der Verein spezielle Programme und Aktivitäten entwickelt, um Menschen mit Behinderung die Teilnahme am Kegelsport zu ermöglichen. Sie könnten so ihre motorischen Fähigkeiten verbessern, unbeschwert soziale Kontakte knüpfen und ein Gefühl der Zugehörigkeit erfahren. Der KSV stelle Ressourcen, Fachkenntnisse und seine Einrichtungen zur Verfügung, um die Teilnahme und Integration der Menschen mit Behinderung in den Kegelsport zu fördern. Die gemeinsamen Aktivitäten umfassten Trainingsstunden, in denen die Teilnehmer die Grundlagen des Kegelns erlernten und ihre Fähigkeiten entwickelten. Es würden auch regelmäßige Spiele organisiert.

Die Kooperation des KSV und der Lebenshilfe zeige, so heißt es abschließend, wie der Sport Menschen zusammenbringen und Barrieren überwinden könne, um eine vielfältige und integrative Gemeinschaft zu schaffen.

red

