Unbekannte stehlen Velpker Ortsschild – Polizei sucht Zeugen

Velpke Die Polizei in Velpke bittet um Hinweise: Die Täter haben das Schild an der Grafhorster Straße abmontiert.

Unbekannte haben zwischen Montagmittag, 12 Uhr, und Mittwochmorgen, 8.10 Uhr, ein Ortseingangsschild in Velpke gestohlen. Das Schild stand am Ortseingang der Grafhorster Straße und war mit vier Schrauben an der Halterung an einem Mast befestigt. Den Mast hatten die Unbekannten zuvor aus dem Boden gezogen und auf dem Grünstreifen abgelegt.

„Die Schadenshöhe von 122 Euro geht zulasten des Steuerzahlers“, erklärt die Helmstedter Polizei. Die Ermittler hoffen darauf, dass Autofahrern oder Passanten verdächtige Personen aufgefallen sind – und bitten um Hinweise an die Polizeistation in Velpke oder unter der Rufnummer (05351) 5210.

red

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de