Gelbe Säcke brennen: Helmstedter Feuerwehr muss löschen

Helmstedt Die Ladung eines Müllwagens entzündete sich am Mittwoch. Das bedeutete den nächsten Einsatz für die Helmstedter Feuerwehrleute.

In der Galgenbreite in Helmstedt musste die Feuerwehr am Mittwochvormittag die Ladung eines Müllwagens ablöschen. Gelbe Säcke waren in Brand geraten.

In Helmstedt hat die Feuerwehr am Mittwoch brennenden Müll ablöschen müssen. Gegen 10.11 Uhr wurde den Einsatzkräften ein brennender Mülllaster in der Galgenbreite gemeldet. „Vor Ort hatten Mitarbeiter den Lkw bereits entladen“, erklärt ein Feuerwehrsprecher.

Der Müllwagen hatte gelbe Säcke gesammelt. Ein Trupp unter Atemschutz konnte die Müllsäcke schnell ablöschen. Die Feuerwehr wie auch der Landkreis weisen in diesem Zusammenhang auf die richtige Mülltrennung hin, „insbesondere bei den gelben Säcken“.

Am Mittwoch für etwa eine Stunde im Einsatz waren Kräfte aus Helmstedt und Emmerstedt – schon in der Früh waren die Feuerwehrleute am Magdeburger Tor durch eine brenndende Gartenlaube gefordert gewesen.

