Hubschrauber über Schöningen: Polizei fahndet nach Dieben

Schöningen In Schöningen haben Unbekannte in der Nacht zu Mittwoch ein Wohnmobil gestohlen. Sie sind noch auf der Flucht. Polizei: Keine Anhalter mitnehmen!

Manche Bewohnerinnen und Bewohner in Schöningen und Umgebung sind Mittwochfrüh durch Hubschrauber-Geräusche unsanft aus dem Schlaf geweckt worden. Zudem kam am Morgen die Ansage per Rundfunk, keine Anhalter oder fremde Personen mitzunehmen. Die Helmstedter Polizei klärt auf: Es geht um einen Wohnmobil-Diebstahl.

Gegen 3.30 Uhr hatte ein Schöninger im Stadtgebiet sein Wohnmobil noch davonfahren sehen und unverzüglich die Polizei alarmiert. Die Polizei fahndete nach dem Täter – und fand das Fahrzeug kurze Zeit später verlassen auf dem Parkplatz am Paläon vor.

Schöningen: Fahndung läuft noch – Polizei bittet um Hinweise zu Dieben

„Da sich die Täter durch die zeitliche Nähe aller Wahrscheinlichkeit nach noch im Schöninger Stadtgebiet, der unmittelbaren Nähe oder im Grenzgebiet zu Sachsen-Anhalt aufhielten, kam im Rahmen der Fahndung auch der Polizeihubschrauber zum Einsatz“, erklärt ein Sprecher.

Die Ermittlungen laufen noch. Hinweise zu auffälligen Personen nimmt die Polizei per Notruf oder über die Polizeiwache in Schöningen – Telefonnummer (05352) 951050 – entgegen.

red

