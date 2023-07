Zimmerbrand in Helmstedt: Wohnung nicht mehr bewohnbar

Helmstedt In die Mosheimstraße sind Einsatzkräfte offenbar wegen angebranntem Essen ausgerückt. So fanden die Feuerwehr das Mehrfamilienhaus vor.

Die Feuerwehr ist am Dienstag zu einem Zimmerbrand in einem Mehrfamilienhaus in der Mosheimstraße in Helmstedt ausgerückt. Kurz nach der ersten Alarmierung erhöhte die Leitstelle die Einsatzstärke, da sich noch mehrere Personen im Gebäude befinden sollten, heißt es in einer Mitteilung der Feuerwehr Helmstedt. Vor Ort bestätigte sich die gemeldete Rauchentwicklung durch Qualm, der aus einem Fenster im Erdgeschoss drang. Umgehend rückte ein Trupp unter Atemschutz und mit einer Leitung in die Wohnung aus. Es stellte sich zwischenzeitlich heraus, dass alle Personen das Gebäude und die betroffene Wohnung selbstständig verlassen hatten.

In der Mosheimstraße in Helmstedt gab es am Dienstag einen Einsatz. Foto: Feuerwehr Helmstedt / FMN

In der Wohnung kam es zu einem Feuer in der Küche. Ursache war vermutlich angebranntes Essen auf dem Herd, welches die Dunstabzugshaube samt Schränke entzündete. Das Feuer war schnell gelöscht und der Brandschutt aus der Wohnung gebracht. Die Wohnung ist auf Grund des Brandrauchs bis auf Weiteres nicht bewohnbar. Zwei Personen wurden kurzzeitig durch den Rettungsdienst versorgt. Eine Katze in der Wohnung blieb augenscheinlich unverletzt. Die Einsatzstelle wurde der Polizei übergeben.

red

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de