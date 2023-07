Flexo-Busse fahren auch in Lehre bis mindestens Ende 2026 weiter

Die Flexo-Busse sollen weiterfahren: Das hat die Verbandsversammlung des Regionalverbandes Großraum Braunschweig kürzlich beschlossen. In den bisherigen Pilotgebieten wird der Kleinbus auf Bestellung also auch weiterhin fahren; und zwar regelhaft bis zum 31. Dezember 2026. Betroffen ist auch die Gemeinde Lehre; hier fährt der Flexo neben dem Hauptort seit Kurzem auch Haltestellen in Wendhausen an.

Insgesamt gibt es in den Orten rund um die Gemeinde Lehre mittlerweile 36 Flexo-Haltepunkte. „Wir freuen uns sehr, dass gerade in unserer Kommune das Angebot jetzt erweitert wird“, wurde erst kürzlich Bürgermeister Andreas Busch in einer Pressemitteilung des Regionalverbandes zitiert, in der die drei neuen Haltepunkte in Wendhausen angekündigt wurden. Allerdings gab es auch Kritik an der Erweiterung der Linien: Denn Beienrode und Flechtorf sind weiterhin nicht an den Minibus-Verkehr angebunden. Ein nicht unerheblicher Anteil der etwa 12.000 Einwohnerinnen und Einwohner der Gemeinde kann damit weiter nicht auf den öffentlichen Nahverkehr im Ort zählen.

Kommunalpolitische Gremien müssen Weiterbetrieb der Minibus-Linien genehmigen

„In den Pilotgebieten wird das flexible Angebot sehr gut angenommen. Seit dem Start im Dezember 2021 haben inzwischen mehr als 150.000 Fahrgäste flexo genutzt“ teilt der Regionalverband zur Begründung für den Weiterbetrieb des Minibus-Angebotes mit. Drei Viertel der Kosten trägt im kommenden Jahr der Regionalverband; ein Viertel der Kosten zahlen die beteiligten Kommunen. Dafür seien aber erst noch eigene Beschlüsse in den betreffenden Gremien nötig.

In der Gemeinde Lehre wurde das „Flexo-Gebiet“ jüngst erweitert. Foto: Regionalverband Großraum Braunschweig

Fahrgäste können die Flexo-Kleinbusse montags bis donnerstags von je 5 bis 21 Uhr, freitags von 5 bis 22 Uhr, samstags von 7 bis 22 Uhr und an Sonn- und Feiertagen von 9 bis 20 Uhr anfordern. Flexo fahre immer, wenn mindestens ein Fahrtwunsch vorliege, so der Regionalverband. Ihren Fahrtwunsch können Mitfahrer unter der Hotline (0531) 7938400 angeben und zum Teil mit Fahrkarten des VRB nutzen.

Zudem hat der Regionalverband eine neue App an den Start gebracht, durch die die Verantwortlichen neue Zielgruppen für Flexo begeistern wollen. Alle Infos zu den Kleinbussen gibt es online unter https://www.Flexo-bus.de/lehre-und-umland/.

