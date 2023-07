Helmstedt Blaulicht-Einsatz in der Ernst-Reuter-Straße: Es brannte in einer Wohnung. Eine Schwangere musste per Drehleiter von der Feuerwehr gerettet werden.

Feuer in Helmstedt Küchenbrand in Helmstedt – Hochhaus in der Nacht evakuiert

In dem Hochhaus in der Ernst-Reuter-Straße in Helmstedt hat es in der Nacht zu Mittwoch gebrannt. Gegen 1.28 Uhr rückten die Feuerwehren aus Helmstedt, Emmerstedt, Barmke und Grasleben aus. Zunächst war unklar, ob sich noch Personen in der Wohnung im dritten Obergeschoss befanden.

„Ein Trupp unter Atemschutz und Vornahme einer Leitung ging sofort zur Erkundung in die Wohnung vor“, schildert ein Feuerwehr-Sprecher. Die Einsatzkräfte fanden eine brennende Küche, aber keine Personen vor – sie konnten das Feuer zügig löschen.

Hochhaus in Helmstedt evakuiert – Schwangere per Drehleiter gerettet

Parallel wurde das Hochhaus vollständig evakuiert und die Bewohnerinnen und Bewohner durch den Rettungsdienst und das DRK Helmstedt betreut. Eine schwangere Frau musste mit der Drehleiter aus einer Nachbarwohnung vom Balkon gerettet werden, da sie nicht über den verrauchten Hausflur flüchten konnte.

Im Anschluss lüftete die Feuerwehr das Gebäude mit mehreren Hochleistungslüftern. Zudem brachten sie den Brandschutt ins Freie und löschten diesen dort ab. Nach etwa anderthalb Stunden endete der Einsatz für die Feuerwehr – die Bewohnerinnen und Bewohner konnten in ihre Wohnungen zurückkehren.

Die Brandwohnung wiederum ist nicht mehr bewohnbar. Die Feuerwehr übergab die Einsatzstelle der Polizei.

red

