Glückwunsch! Diese Schulabgänger gab es in Helmstedt

Jakob Abou Yehia, Younes Alhajahmad, Janne Apel, Ole Jonathan Bache, Lasse Bartling, Milena Bauermeister, Anna Czapiewski, Sebastian Deuse, Felicitas Fricke, Helena Fusaro, Aisha Gasanova, Marlon Gossweiler, Julica Grabow, Aylin Graf, Marlon Grüne, Phil Hamann, Lasse Hartmann, Luis Heger, Shane Hellwig, Jonathan Holzkamp, Maya Ibrahim, Madina Jelkelde, Justus Kleemann, Magdalena Krömer, Henry Lai, Zoe-Ann Lanz, Pia Liebing, Lana Lixfeld, Ian Franklyn Mädje, Jonah Maekler, Henrik Meyer, Lennart Michel, Hannah Müller, Nika Nadoi, Tabita Nimmerrichter, Valerie Paltschikow, Lorenz-Neo Petri, Vincent Petri, David Pförtner, Lena Pollitz, Emma-Marlen Reinemann, Louis Benedikt Reyher, Noah Ryll, Jonas Sauer, Matti Ole Schäfer, Dennis-Patrick Schwesig, Leonie Paula Seidler, Hendrik Siersleben, Michel Spangenberg, Fritzi Tuchscheerer, Mika Paul Vogel, Nora Wagner, Felix Weber, Helena Wedekind, Enie Wiesner, Joana Witt, Milena Wolters, Aynisa Yildiz und Ilayda Yildiz