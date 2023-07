Schöningen Zu einem regelrechten Überfall auf Heranwachsende kam es am Samstagabend in Schöningen. Ein Beteiligter musste anschließend operiert werden.

Polizei Helmstedt Schlägerei am ZOB in Schöningen – einer muss ins Krankenhaus

Bei einer Schlägerei am ZOB in Schöningen (Kreis Helmstedt) ist am Samstagabend ein 20-jähriger Beteiligter so schwer verletzt worden, dass er per Rettungswagen ins Krankenhaus kam, wo er operiert werden musste. Insgesamt wurden fünf Heranwachsende zwischen 15 und 20 Jahren verletzt. Beteiligt an der Auseinandersetzung waren laut Polizei über ein Dutzend Personen.

Den Beginn markierte laut den Ermittlungen ein Streitgespräch zwischen den Beteiligten. Laut den Geschädigten schlugen dann plötzlich mehr als zehn Personen auf sie ein und flüchteten mit zwei Fahrzeugen. Einen der Wagen konnte die Polizei im Rahmen der sofort eingeleiteten Fahndung kontrollieren.

Weil die Schöninger Innenstadt unter anderem wegen des Freiluftkinos im Schlosshof gut besucht war, hofft die Polizei auf Zeugen des Vorfalls. Wer Hinweise geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizei in Schöningen zu melden. Telefon: 05352-951050.

