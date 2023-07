PKW brennt in Helmstedt - Passanten verhindern Ausbreitung

In der Goethestraße in Helmstedt brannte am Samstagabend ein PKW.

Ein PKW-Brand in der Goethestraße in Helmstedt hat die Feuerwehr am Samstagabend beschäftigt. Das teilten die Einsatzkräfte knapp eine Stunde nach dem Einsatz mit. Demnach war im Motorraum des Wagens ein Feuer ausgebrochen. Passanten hatten laut Feuerwehr versucht, mit einem Pulverlöscher zu löschen und damit das Feuer zumindest bis zum Eintreffen der Einsatzkräfte in Schach gehalten.

Die Feuerwehr ging unter Atemschutz gegen die Flammen vor. Mit einem hydraulischen Spreizer musste die Motorhaube geöffnet werden. Dann konnte mittels einer Leitung der Brand erfolgreich bekämpft werden. Verletzte gab es nicht. Brandursache und Sachschaden sind noch unklar, im Einsatz war die Ortsfeuerwehr Helmstedt.

Die Feuerwehr musste die Motorhaube hydraulisch öffnen, um die Flammen zu bekämpfen. Foto: Feuerwehr Helmstedt

